شكرا لقرائتكم خبر عن الأعراض واحدة .. إندونيسيا تحذر من الملاريا وسط أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
حثت وزارة الصحة الإندونيسية المواطنين الذين يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا، على توخي الحذر من المرض، وسط وباء مرض كوفيد19- الحالي. وتحاول الحكومة الحيلولة دون زيادة حالات الإصابة بالملاريا، خلال وباء كوفيد19-، طبقا لما ذكرته سيتي ناديا تارميزي، مديرة هيئة الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية المنشأ وناقلات الأمراض المعدية بوزارة الصحة، في بيان صحفي أمس السبت.
والعديد من أعراض الملاريا مماثلة لأعراض مرض كوفيد19- وهي الحمى والصداع وآلام العضلات وأضافت تارميزي أن المصابين بالملاريا يمكن أن يصابوا بأمراض أخرى مثل كوفيد19-". وحثت المواطنين أيضا على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات وغسل اليدين بالصابون وتفادي تجمعات تضم أكثر من خمسة أشخاص،
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