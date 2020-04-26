صحة الكرخ تسجل ست اصابات جديدة بكورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاحد، عن تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى مستشفى الفرات العام".