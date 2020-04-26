مصرع رجل وزوجته وانقاذ اطفالهم الستة بحريق في النجف

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد، عن مصرع رجل وزوجته وانقاذ اطفالهم الستة بحريق في المحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "في محافظة النجف وتحديدا ناحية القادسية تعرضت عائلة نجفية لحادث حرق مؤسف ومروع فقد على أثرها ابويّ هذه العائلة"، مبينا انه "تم انقاذ ابناؤهم الستة بأعمار مختلفة".

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واوعز الياسري بـ"اجراء عقد لابن الكبير لتامين معيشة للعائلة فضلا عن تامين راتب رعاية الاجتماعية تحميهم من هذا الظرف العصيب"، مقدما شكره "لوزير الشؤون الاجتماعية لصرف الرواتب للعائلة المنكوبة بشكل عاجل وسريع".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.