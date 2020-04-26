القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 5710 حالات، بعد تسجيل 60 وفاة جديدة.



وأضاف في بيان على التلفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد وصل إلى 90481.