القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الأحد 2020/4/26 02:05 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/4/26 02:05 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأحد، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 707.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 24 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 145 حالة.

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