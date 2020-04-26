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وفاة 17 شرطياً في البيرو إثر إصابتهم بفيروس كورونا

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صورة أرشيفية

توفي 17 شرطياً في البيرو بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أثناء عملهم في إنفاذ تدابير الإغلاق، وفق ما أفاد مسؤولون والإعلام الرسمي.

وأقرت السلطات في وقت سابق هذا الأسبوع بإصابة 1300 شرطي بوباء كوفيد-19.

وأعلن وزير الداخلية الجديد غاستون رودريغيز السبت "توفي 17 شرطياً في كافة أنحاء البلاد، 11 منهم في ليما". وتسلم رودريغيز مهامه الجمعة بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه في أعقاب صدور عدد الإصابات بين قوات الأمن.

وأفادت وكالة أنباء "أندينا" الرسمية السبت أن الارتفاع بعدد الإصابات في أوساط عناصر الشرطة يعود إلى تعرضهم للفيروس "عند التدخل لردع الأشخاص الذين يخرقون التدابير الصادرة لاحتواء تفشي كورونا المستجد".

وتخضع البيرو للإغلاق منذ 16 آذار/مارس.

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وقال رودريغيز إن وزارته خصصت 50 مليون سولاً بيروفياً (15 مليون دولار) "لشراء معدات حماية كالأقنعة والقفازات" للشرطة.

وأضاف أن من المقرر صدور نتائج نحو 220 ألف فحص كوفيد-19 أجريت لقوات الأمن خلال الأسبوع الأول من أيار/مايو، مؤكداً "لدينا التزام بالاعتناء بهم".

وشدد على "ضرورة أن تكون الشرطة مجهزة بشكل جيد" بمواجهة الوباء.

وسجلت البيرو أكثر من 25 ألف إصابة و700 وفاة حتى الآن بالفيروس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

 

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