شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 160 حالة.

Advertisements وأضافت الوزارة، أنها سجلت 150 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4047 حالة. وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 557 حالة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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