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سريلانكا تتراجع عن رفع تدابير كورونا بعد زيادة الإصابات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

سريلانكا تتراجع عن رفع تدابير كورونا بعد زيادة الإصابات

متابعات_ الخليج 365

تراجعت الحكومة في سريلانكا، الأحد، عن رفع الإغلاق المفروض لاحتواء تفشي (كوفيد 19)، بعد ارتفاع عدد الإصابات داخل قاعدة بحرية في ضاحية بالعاصمة كولومبو. 

 

وفرضت السلطات في سريلانكا حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، وأغلقت المساجد مارس/آذار الماضي، في محاولة لاحتواء تفشي كورونا.

 

وفي غضون ساعات من إعلان أن القيود التي فرضت في 20 مارس/آذار الماضي سترفع، ألغت الحكومة قرارها ومددت الإغلاق حتى الرابع من مايو/أيار المقبل.

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وارتفع عدد الإصابات في أوساط البحارة في قاعدة "ويليسارا" العسكرية البحرية إلى 65 حالة، وفق المسؤولين.

 

ووضعت القاعدة البحرية، التي يعيش فيها 4 آلاف بحار مع عائلاتهم، تحت الحجر الصحي الأسبوع الماضي، بعدما تبينت إصابة 30 بحاراً.

 

يأتي ذلك فيما أفاد مسؤولون في قطاع الصحة بارتفاع عدد الإصابات، لا سيما في منطقة مكتظة في العاصمة كولومبو، حيث سجلت 81 إصابة.

 

وتوفي عسكري مساء السبت، لكن المتحدث باسم البحرية إيسورو سورياباندارا قال إن سبب وفاته هي حمى معوية وليس فيروس كورونا المستجد.

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