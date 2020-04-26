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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تمدد الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الباكستانية تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين، وذلك بعدما تجاهل عشرات الآلاف من المواطنين النصائح المطالبة بالبقاء في المنزل، مما أثار مخاوف من تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر.
وقال المتحدث باسم قسم الطيران بالحكومة عبد الستار خوخار في وقت متأخر من أمس السبت" تم تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى 15 مايو المقبل".
وكانت باكستان قد شهدت انقساما حول تخفيف القيود خلال شهر رمضان، حيث طالب الخبراء المواطنين بالبقاء في المنزل، وجرى تمديد القيود حتى التاسع من مايو المقبل.
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