شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للحالات المسجلة في السلطنة 1998 حالة إضافة إلى 10 حالات وفاة.



وأكدت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية أن 333 حالة قد تماثلت للشفاء.

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