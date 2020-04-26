ليبيا.. مليشيات السراج تواصل قصف منازل المدنيين عشوائيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت مصادر محلية وشهود عيان استمرار المليشيات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس بدعم من حكومة فايز السراج في القيام بقصف عشوائي على منازل المواطنين خلف خطوط المواجهات الخالية من المظاهر العسكرية.



وامتدت عمليات القصف العشوائي، حسب شهود العيان، في العديد من المناطق شمالي مدينة ترهونة وداخل العاصمة طرابلس في مناطق قصر بن غشير.

وأكدت مديرية أمن النواحي الأربعة داخل العاصمة طرابلس، أن القذائف والصواريخ العشوائية لا تزال تتساقط على منازل المدنيين من قبل المليشيات والمرتزقة السوريين.

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وأضافت، في بيان لها السبت، أن عددا من المنازل تعرضت لأضرار بالغة مع إصابات لعدد من المدنيين خاصة في منطقة قصر بن غشير حيث تعرض منزل المواطن فتحي عكعك لإصابات شديدة.

كما أكدت مصادر ميدانية تعرض منازل المواطنين شمالي مدينة ترهونة لقصف بصواريخ من نوع "جراد" التي تستخدمها مليشيات طرابلس و المرتزقة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وشهدت المناطق المحررة من قبضة المليشيات حملات تجويع وتضييق على المدنيين، حيث تعاني من عدم وجود الغاز والكهرباء مع قطع مستمر لمياه الشرب.