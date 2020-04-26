شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي بفيروس "كورونا" منذ أكثر من شهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت إسبانيا اليوم تراجع العدد اليومي للوفيات ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر بعدما سجلت 288 وفاة في الساعات الأربع و العشرين الماضية .



وقال وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات إرتفع بذلك إلى 23190 حالة وفاة مقارنة بـ 22902 حالة في اليوم السابق.. فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات إلى 207 آلاف و634 مقارنة بـ 205 آلاف و905 حالات إصابة في اليوم السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي بفيروس "كورونا" منذ أكثر من شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.