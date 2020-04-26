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مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول صيني في مجال الصحة للصحفيين، الأحد، إن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.

 

وأكد مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، في إفادة صحفية، أن "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل/نيسان، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد".  

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وسجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56% من إجمالي الإصابات على مستوى الصين، وشهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84% على مستوى البلاد.

 

 

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة، إضافة إلى 4632 حالة وفاة حتى الآن.

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