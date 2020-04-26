سلطات سريلانكا تمدد تدابير الإغلاق مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

مددت ​سريلانكا​ الإغلاق المفروض لاحتواء تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، الذي كان مقرراً رفعه الاثنين، لأسبوع إضافي بعد ارتفاع في عدد الإصابات داخل قاعدة بحرية، فيما بلغ إجمال عدد المصابين بكورونا 460 إصابة وبلغ عدد الوفيات 7 حتى الآن.

وفي غضون ساعات من الإعلان أن القيود التي فرضت في 20 آذار سترفع، ألغت ​الحكومة​ قرارها ومددت الإغلاق حتى الرابع من أيار.

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة عن ارتفاع في عدد الإصابات، لا سيما في منطقة مكتظة في العاصمة ​كولومبو​ حيث سجلت 81 إصابة.

كما ارتفع عدد الإصابات في أوساط البحارة في قاعدة "ويليسارا" العسكرية البحرية إلى 65 حالة، وفق المسؤولين.

ووضعت ​القاعدة​ البحرية الواقعة في ضاحية لكولومبو حيث يعيش 4 آلاف بحار مع عائلاتهم، تحت الحجر الصحي الأسبوع الماضي، بعدما تبينت إصابة 30 بحاراً.