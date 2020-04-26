سلطات سريلانكا تمدد تدابير الإغلاق مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

مددت سريلانكا الإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي كان مقرراً رفعه الاثنين، لأسبوع إضافي بعد ارتفاع في عدد الإصابات داخل قاعدة بحرية، فيما بلغ إجمال عدد المصابين بكورونا 460 إصابة وبلغ عدد الوفيات 7 حتى الآن.
وفي غضون ساعات من الإعلان أن القيود التي فرضت في 20 آذار سترفع، ألغت الحكومة قرارها ومددت الإغلاق حتى الرابع من أيار.
وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة عن ارتفاع في عدد الإصابات، لا سيما في منطقة مكتظة في العاصمة كولومبو حيث سجلت 81 إصابة.
كما ارتفع عدد الإصابات في أوساط البحارة في قاعدة "ويليسارا" العسكرية البحرية إلى 65 حالة، وفق المسؤولين.
ووضعت القاعدة البحرية الواقعة في ضاحية لكولومبو حيث يعيش 4 آلاف بحار مع عائلاتهم، تحت الحجر الصحي الأسبوع الماضي، بعدما تبينت إصابة 30 بحاراً.
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