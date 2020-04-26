إسرائيل تقضي بحجز 128 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية

قضت المحكمة المركزية ال​إسرائيل​ية في ​القدس​ بحجز 128 مليون ​دولار​ أميركي من أموال ​السلطة الفلسطينية​ ما يعادل من أموال عائدات ​الضرائب​ المستحقة للسلطة الفلسطينية. واشارت المحكمة الى إن تلك الأموال المصادرة، نظير تعويضات لمصابي وعائلات ​ضحايا​ عمليات استهدفت مصالح إسرائيلية اتهمت السلطة بالمسؤولية عنها. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لدعاوى تعويض مصابي عمليات فلسطينية استهدفت إسرائيليين، في حين جرى اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب، التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات وسلسلة الهجمات التي استهدفت إسرائيليين.

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