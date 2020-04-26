وزارة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 707

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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان عن الحصيلة اليومية لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 3 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي منذ بداية الازمة في 21 شباط الفائت الى اليوم في 26 نيسان 2020 الى 707 اصابات، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، أما عدد حالات الشفاء هي 145 حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية هي 1345 لمواطنين مقيمين و15 لوافدين عن وصولهم، مؤكدة أن الحالات الـ3 الجديدة هي لمواطنين مقيمين.
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