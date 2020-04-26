اسماعيل سكرية: بئس اقتصاد حر رسالته الفساد

انتقد رئيس الهيئة الوطنية الصحية "​الصحة​ حق وكرامة" ​اسماعيل سكرية​، في بيان، ال​اقتصاد​ الحر في ​لبنان​، معتبرا أنه "النموذج الأسوأ والأخطر بين أنظمة هذا ​الاقتصاد​، والذي استخدم كلمة حق يراد بها باطل، زورا وتشويها وحلبا وإرضاعا، موزعا بحسب مقتضيات الوفاق الوطني، وبقيادة التحالف السياسي الطوائفي - المالي المصرفي - الروحي، مما أوصل البلد إلى الانهيار والمشهد المخجل والمعيب، وأدخل ​الدولة​ غرفة العناية الفائقة".



ورأى أن "الاقتصاد الحر في لبنان، كذبة كبيرة، تحولت معها المبادرة الفردية التي يمجدها لبنان إلى شطارة وتزبيط، والحرية إلى فوضى لا تعرف حدودا في ظل غياب الضوابط عند تطبيق القانون، الذي بقي حبرا على ورق يصلح لخطب تفنيص وزجل"، مشيرا الى أن "خير دليل على فشل هذا النظام كما مورس وما زال، الحال المأزومة جدا للقطاع الصحي، والذي أكدنا عبر 23 عاما موثقة ممارسته، مقولة الاقتصاد الحر بأبشع أشكالها، استهلاكا هو أضعاف ما يحتاجه لبنان"، مضيفا: "بئس اقتصاد حر رسالته ​الفساد​ والنهب المنظم، واجتياح القوانين وذبح البلد وأهله، ودائما بحراسة الحلف الثلاثي: السياسي الميليشياوي - المصرفي - الروحي".

