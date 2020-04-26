علّق أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري على كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سائلا "رئيس جمهورية الظل يطل من جديد، طالما ان آبار النفط ليست ملكاً خاصاً لابيه ولا ارثاً من امه، فما الداعي لان يعطي نفسه صلاحية الاعلان عن نتائج التنقيب؟ اين هو وزير الطاقة؟ واين هو رئيس الحكومة؟ واين هو الرئيس الشرعي من ذلك؟".
ولفت إلى ان "حسان دياب استنسخ عبارات جبران باسيل حرفياً من الثقب الاسود الى منظومة السلطة .. اليوم قال صهر العهد للبنانيين من يكتب افكار رئيس الحكومة ".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الحريري: اليوم قال صهر العهد للبنانيين من يكتب افكار رئيس الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.