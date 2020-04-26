أحمد الحريري: اليوم قال صهر العهد للبنانيين من يكتب افكار رئيس الحكومة ​​​​​​​

علّق أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري على كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سائلا "رئيس جمهورية الظل يطل من جديد، طالما ان آبار ​النفط​ ليست ملكاً خاصاً لابيه ولا ارثاً من امه، فما الداعي لان يعطي نفسه صلاحية ​الاعلان​ عن نتائج ​التنقيب​؟ اين هو وزير ​الطاقة​؟ واين هو رئيس ​الحكومة​؟ واين هو الرئيس الشرعي من ذلك؟".

ولفت إلى ان "حسان دياب استنسخ عبارات جبران باسيل حرفياً من الثقب الاسود الى منظومة السلطة .. اليوم قال صهر العهد للبنانيين من يكتب افكار رئيس الحكومة ​​​​​​".