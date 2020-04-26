النشرة: دمشق تعتزم اعادة فتح الحدود مع لبنان نهاية شهر رمضان

اوضح مصدر سوري مطلع لـ"النشرة" ان دمشق تعتزم اعادة فتح الحدود مع ​لبنان​ نهاية ​شهر رمضان​ وذلك في اطار التخفيف من الاجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء ​كورونا​.

هذا، وأكد ​محافظ​ ​ريف دمشق​ ​علاء ابراهيم​ قرب رفع العزل عن منطقة ​السيدة زينب​ بريف دمشق بعد الانتهاء من إجراء المسحات من قبل ​وزارة الصحة​، والتي تجاوز عددها 800 مسحة حيث جائت أكثر نتائج المسحات في السيدة زينب سلبية لافتا الى ان الإصابات التي ظهرت كانت بمحيط المنطقة.

واشار المحافظ الى ان العاصمة استقبلت القادمين من لبنان والذين وصل عددهم الى حوالي 700 شخص موضحا انه تم تطبيق عليهم حالياً الحجر الصحي في ​الدوير​، لمدة 14 يوماً. واكد ان رفع العزل عن منطقة منين في ريف دمشق جاء بعد التأكد من عدم وجود إصابات في المنطقة التي تم عزلها لمدة 25 يوما وعاد الوضع الى طبيعته.

