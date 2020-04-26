ستريدا جعجع واسحق اطلقا حملة التبرعات لتجهيز مستشفى مار ماما

أطلقت النائبة ​ستريدا جعجع​ بمشاركة النائب ​جوزيف اسحق​ حملة التبرعات لتجهيز ​مستشفى​ مار ماما واطلاق اسم المرحوم "أنطوان الخوري ملكة طوق" عليها، لانه جال ​العالم​ لتأمين الاموال اللازمة لانطلاق بناء المستشفى. وفي ما يتعلق بالفحوص العشوائية التي تجريها ​وزارة الصحة​ في المنطقة، فقد كانت المحطة الاولى لفريق الوزارة في مركز اتحاد بلديات ​القضاء​ في ​الديمان​ من أجل إجراء فحوص لابناء بلدات القضاء من المغر وصولا الى ​بقاعكفرا​، وفي مستشفى مار ماما لابناء بشري، ثم ​حدشيت​، بلوزة وبان، حيث أجري 300 فحص لاصحاب المؤسسات التجارية والمقاهي و​الفنادق​.

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