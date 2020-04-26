معوض اطلف حملة "معا": هدفنا دعم أهلنا في كافة المناطق

أطلق النائب ميشال معوض في مؤتمر صحفي "حملة "معا" لدعم أهلنا ان كان على المستوى الطبي والاجتماعي خصوصًا وان الاستمرارية والاستدامة مطلوبتان في ظل الأوضاع الصعبة والتي ستستمر لفترة طويلة".

ولفت إلى ان "المأساة لم تبدأ مع كورونا في لبنان بل نعيش انهيارًا منذ ما قبل وصول الفيروس، وأتى الفيروس ليزيد الأمور سوءًا والدولة لن تستطيع تقديم رزم دعم للاقتصاد كما يحصل في العالم".

ونوه معوض ​بخطوة الدولة برفع عدد الفحوصات يوميًا في لبنان، "لكن نحن بحاجة الى 10 آلاف حتى 15 آلف فحص يوميًا كي نواكب رفع التعبئة العامة والاختلاط التي قد ينتج عنها".

وأوضح ان "الركيزة الأولى للحملة هي الاحتواء والركيزة الثانية هي دعم أهلنا في كافة المناطق التي تعمل فيها "مؤسسة ​رينه معوض​" أي في كل المناطق اللبنانية"، مشيرا إلى ان "​​​​​​​هدفنا بدايةً في مبادرة "معًا" إجراء 5 آلاف فحص مجانًا في اقضية الشمال بالتعاون مع الدولة والبلديات واتحادات البلديات"، مناشدا المغتربين خصوصا "دعم هذا المشروع ذات التكلفة العالية في ظل الحاجة الى أموال من الخارج بسبب الوضع القائم في لبنان".​​​​​​​