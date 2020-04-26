شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: عودة الحياة مع اتباع إجراءات الوقاية يؤدى لاستمرار نمو الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن فيروس كورونا وضع الحكومات في موقف الاختيار بين صحة المواطنين أو العودة إلى الحياة الطبيعية وخلق لقمة عيش للمواطنين، وهو ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى دراسة لاتخاذ قرار سليم واتباع أسلوب علمي يتلافى الإصابة بالمرض وفي الوقت نفسه يسمح بعودة عجلة الإنتاج.

وأشار "مشهور"، في بيان له اليوم، إلى أن عددا من الدول أعلنت بالفعل عدم قدرتها على تطبيق تلك الإجراءات مدى الحياة، وأن الحل هو التعايش مع الفيروس لحين إيجاد علاج له، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أن إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، عاد بالسلب على شريحة كبيرة من العمال، وأضاف أن عودة الحياة الطبيعية ستحافظ على لقمة العيش واستمرار حياة الأفراد وزيادة رغد الأفراد واستمرار عجلة النمو والمحافظة على استمرار التقدم الاقتصادي لمصر، بعدما ضحى الشعب وتحمل خطة الإصلاح الاقتصادي التي أتت بنتائجها الآن وحان وقت جني النتائج بفضل خطة الإصلاح الاقتصاد المصري، ورغم معاناة "كورونا" فهو مؤهل لتحقيق معدل نمو 4% بينما كل اقتصاديات المنطقة تنزلق في معدلات الانكماش والركود.

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