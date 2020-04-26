قضت المحكمة الابتدائية بأصيلة، بحر هذا الأسبوع، بالسجن النافذ، في حق 3 متورطين في سرقة رمال البحر، وخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وحكمت المحكمة في حق المهتم الأول بـ “خمسة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 1200 درهم”.
كما أدانت المحكمة متهمين آخرين، بـ “الحكم على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 1200 درهم”.
يذكر أنه تم اعتقال 3 أشخاص من قبل السلطات بمدينة أصيلة، قبل أسابيع، متلبسين بسرقة الرمال من الشاطئ بعد فرض حالة طوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الحبس النافذ لمتورطين في سرقة الرمال بشاطئ أصيلة خلال فترة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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