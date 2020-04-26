الحبس النافذ لمتورطين في سرقة الرمال بشاطئ أصيلة خلال فترة الطوارئ

قضت المحكمة الابتدائية بأصيلة، بحر هذا الأسبوع، بالسجن النافذ، في حق 3 متورطين في سرقة رمال البحر، وخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وحكمت المحكمة في حق المهتم الأول بـ “خمسة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 1200 درهم”.

كما أدانت المحكمة متهمين آخرين، بـ “الحكم على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 1200 درهم”.

يذكر أنه تم اعتقال 3 أشخاص من قبل السلطات بمدينة أصيلة، قبل أسابيع، متلبسين بسرقة الرمال من الشاطئ بعد فرض حالة طوارئ.