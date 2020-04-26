بعد تسجيل بؤر صناعية…إصابة عاملة وأبناؤها بفيروس كورونا المستجد في طنجة

سجلت مدينة طنجة، مساء يوم السبت، إصابات جديدة في صفوف مخالطي مصابين بفيروس كوفيد-19، بمعمل للخياطة بمنطقة المجد بطنجة.

وحسب مصدر طبي، فإن مجموعة من مخالطي الإصابات المؤكدة بمصنع للخياطة، ظهرت عليهم الأعراض بعد أن تم وضعهم تحت الحجر الصحي بمنازلهم، وذلك بعد إجراء تحاليل مخبرية أكدت إصابة عاملة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إجراء التحاليل المخبرية لأبناء العاملة وصديقاتها، حيث تم تأكيد إصابتهم جميعا بالعدوى.

يذكر أنه قبل أسابيع ظهرت بؤرة بالمنطقة الصناعية “العوامة” سجلت العشرات من الإصابات بمصنع للخياطة، ما عجل السلطات لإغلاق المصنع تحسبا لانتشار عدد كبير من الإصابات.