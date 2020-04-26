طقس الأحد.. سحب كثيفة مع قطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة بكل من الشمال الغربي والريف والسايس والأطلس المتوسط.

وستبقى السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بشمال ووسط البلاد وصافية الى قليلة السحب بباقي الأرجاء الاخرى، في حين سيصبح الطقس غائما خلال الليلة الموالية مع نزول زخات مطرية ضعيفة بالسايس، الأطلس المتوسط، وشمال المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالاقاليم الجنوبية، ضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستهب من الشمال الغربي بالشمال.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 06 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وما بين 09 و 14 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس وكذا شمال ووسط البلاد، وستكون مابين 13 و 19 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالأطلس والريف، ومابين 17 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية والوسطى من البلاد وما بين 22 و30 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 28 و 34 درجة بأقصى الجنوب.