أكد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الاسبانية، اليوم السبت، أنه انطلاقا من ثاني ماي المقبل سيتمكن الجميع من مغادرة المنزل لممارسة الرياضة، مبرزا في السياق ذاته أن الخطوة رهينة بمدى السيطرة على الجائحة.
وتابع بيدرو قائلا، نقلا عن صحيفة “ماركا” الاسبانية، “حالة الطوارئ متواصلة وستعرف بعض المتغيرات، والتي سيكون أولها السماح للقاصرين جتى سن الـ 14 بالخروج، نحاول استثمار بعض المكتسبات، لكن يتوجب علينا القيام بالأمر بالضمانات اللازمة”.
واستطرد قائلا “إذا ما استمر الوضع في التحسن، بإمكاننا الخروج بداية من 2 ماي لممارسة الرياضة والقيام بجولات رفقة الأشخاص الذين نعيش معهم”.
ويذكر أن إسبانيا سجلت، إلى حدود مساء اليوم السبت، 205.905 إصابة بفيروس “كورونا” مع تسجيل 22 ألف و902 حالة وفاة، في وقت بلغ فيع عدد الذين تماثلوا للشفاء 95.708.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة الاسبانية: إذا سارت الأمور بشكل جيد يمكننا الخروج لممارسة الرياضة يوم 2 ماي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.