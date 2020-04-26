رئيس الحكومة الاسبانية: إذا سارت الأمور بشكل جيد يمكننا الخروج لممارسة الرياضة يوم 2 ماي

أكد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الاسبانية، اليوم السبت، أنه انطلاقا من ثاني ماي المقبل سيتمكن الجميع من مغادرة المنزل لممارسة الرياضة، مبرزا في السياق ذاته أن الخطوة رهينة بمدى السيطرة على الجائحة.

وتابع بيدرو قائلا، نقلا عن صحيفة “ماركا” الاسبانية، “حالة الطوارئ متواصلة وستعرف بعض المتغيرات، والتي سيكون أولها السماح للقاصرين جتى سن الـ 14 بالخروج، نحاول استثمار بعض المكتسبات، لكن يتوجب علينا القيام بالأمر بالضمانات اللازمة”.

واستطرد قائلا “إذا ما استمر الوضع في التحسن، بإمكاننا الخروج بداية من 2 ماي لممارسة الرياضة والقيام بجولات رفقة الأشخاص الذين نعيش معهم”.

ويذكر أن إسبانيا سجلت، إلى حدود مساء اليوم السبت، 205.905 إصابة بفيروس “كورونا” مع تسجيل 22 ألف و902 حالة وفاة، في وقت بلغ فيع عدد الذين تماثلوا للشفاء 95.708.