كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و74 في أم الفحم و52 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طرأ ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بعض البلدات العربية في البلاد، حسبما تبينّ من معطيات وإحصائيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد.

وبلغ عدد المصابين العرب بفيروس كورونا في البلدات العربية حتى صباح اليوم، الأحد، لا يشمل المدن المختلطة، 809 مصابا بزيادة 50 حالة في اليومين الأخيرين.

كما قدر مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 35927 بارتفاع بنحو 2322 في اليومين الأخيرين لتشكل 11.9% من مجمل الفحوصات في إسرائيل حيث بلغت 300565.

ووصل مجمل عدد المصابين في دير الأسد 150 إذ سجلت 5 حالات جديدة في اليومين الأخيرين، وزاد عدد المصابين في أم الفحم بإصابة واحدة ليبلغ 74 إصابة، كما ارتفع عدد الإصابات في مدينة رهط ليبلغ 52 حالة مع تسجيل 5 حالات جديدة وتبقى الطيبة 42 حالة دون تغيير.

ويبقى عدد المصابين في جسر الزرقاء 43، دبورية 29 حالة، جت المثلث 23 حالة، البعنة 22 حالة، باقة الغربية 19 والناصرة 19 حالة دون تغيير.

اما من حيث كثافة تفشي الكورونا فترتفع معدل الإصابة في دير الأسد لتبلغ 1206 حالة لكل 100 ألف تليها جسر الزرقاء 292 ومن ثم دبورية 278 والبعنة 263 والبقيعة 256 حالة لكل 100 ألف.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 59 مصابا لكل 100 ألف مقارنة بـ175 في المجتمع الإسرائيلي. وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 2618 فحصا لكل 100 ألف مواطن مقارنة بـ3420 في المجتمع الإسرائيلي عامة.

البلدات العربية:

ننشر فيما يلي الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم، الأحد، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.

دير الأسد: الإصابات - 150، عدد المتعافين - 9

أم الفحم: الإصابات - 74، عدد المتعافين – 18

رهط: الإصابات - 52، عدد المتعافين - 12

جسر الزرقاء: الإصابات - 43، عدد المتعافين - 14

الطيبة: الإصابات - 42، عدد المتعافين – 5

دبورية: الإصابات - 29، عدد المتعافين - 17

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 13

البعنة: الإصابات - 22، عدد المتعافين - 1

باقة الغربية: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 11

الناصرة: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 7

طمرة: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 12

كفر قاسم: الإصابات - 17، عدد المتعافين - 5

البقيعة: الإصابات - 15، عدد المتعافين – 0

سخنين: الإصابات - 15، عدد المتعافين – 7

جلجولية: الإصابات - 12، عدد المتعافين - 2

دير حنا: الإصابات - 11، عدد المتعافين - 7

الفريديس: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 1

شبلي أم الغنم: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 5

طلعة عارة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 3

المغار: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 7

إكسال: الإصابات - 8، عدد المتعافين – 3

كفر كنا: الإصابات - 14، عدد المتعافين - 2

شعب: الإصابات – 8، عدد المتعافين – 0

الطيرة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 3

كسيفة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 7

شفاعمرو: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 3

عيلبون: الإصابات - 7، عدد المتعافين – 4

نحف: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 2

مجد الكروم: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 0

كفر قرع: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 5

قلنسوة: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 1

عين ماهل: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 3

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عرعرة النقب: الإصابات - 12، عدد المتعافين - 0

عرابة: الإصابات - 7، عدد المتعافين – 3

يافة الناصرة: الإصابات - 5، عدد المتعافين – 4

بئر المكسور: الإصابات - 5، عدد المتعافين – 0

المجلس الإقليمي بسمة: الإصابات - 5، عدد المتعافين – 2

عسفيا: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 3

كابول: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 1

أبو سنان: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 0

زيمر: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 3

كفر ياسيف: الإصابات - 3، عدد المتعافين – 3

حورة: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 0

البعينة نجيدات: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

جولس: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

حرفيش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

بسمة طبعون: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

عرعرة: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

الجديدة – المكر: الإصابات - 2، عدد المتعافين – 0

عيلوط: الإصابات – 2، عدد المتعافين – 1

اللقية: الإصابات - 2، عدد المتعافين – 0

أبو غوش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

طوبا الزنغرية: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 0

يانوح جث: الإصابات – 1، عدد المتعافين – 0

الرامة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

أبو ربيعة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

مسعودين العزازمة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

تل السبع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

يركا: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 0

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات – 3279، عدد المتعافين - 929

تل أبيب ويافا: الإصابات - 496، عدد المتعافين - 317

حيفا: الإصابات - 161، عدد المتعافين - 73

نوف هجليل: الإصابات - 31، عدد المتعافين - 18

اللد: الإصابات - 86، عدد المتعافين - 46

الرملة: الإصابات - 56، عدد المتعافين - 37

عكا: الإصابات - 24، عدد المتعافين - 12

معلوت – ترشيحا: الإصابات - 13، عدد المتعافين – 10

كرميئيل: الإصابات - 51، عدد المتعافين – 23

بئر السبع: الإصابات - 168، عدد المتعافين – 88

الجولان المحتل:

بقعاثا: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

مجدل شمس: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1