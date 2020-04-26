القدس - بواسطة محمد عز العرب - تدهورت حالة مُسن، من قرية دير الأسد، مصاب بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا.
وأعلن المركز الطبي للجليل في نهريا صباح اليوم، الأحد، أن 15 مصابا، بينهم 9 من دير الأسد، يخضعون للعلاج في قسمي الكورونا (أ + ب) بالمستشفى، بينهم 10 وصفت حالاتهم بأنها طفيفة، فيما وصفت إصابة ثلاثة منهم بأنها متوسطة والآخرين بحالة خطرة وتحت التنفس الاصطناعي.
وأضاف أن مُسنا (90 عاما) من دير الأسد يرقد في المستشفى، تدهورت مؤخرا حالته الصحية، وهو موصول حاليا بجهاز التنفس وقد وصفت حالته بالخطيرة والآخر (59 عاما) من مدينة كرميئل المجاورة.
وختم الناطق بلسان المستشفى في نهريا بالقول إن 3 مرضى (84 و46 و29) بالكورونا من دير الأسد وصلوا، أواخر الأسبوع الماضي، إلى المستشفى ووصفت حالاتهم بالطفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر دير الأسد: تدهور حالة مُسن مصاب بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.