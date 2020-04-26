شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 150 حالة جديدة من المصابين بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020 أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 150 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 806.

Advertisements وسجلت وزارة الصحة الكويتية، السبت، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2892 حالة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 19.

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