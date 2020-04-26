شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تجمعا للمليشيا في مدغل بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 26/نيسان/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين تجمعات للحوثيين في مديرية مدغل بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية

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