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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تجمعا للمليشيا في مدغل بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 26/نيسان/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين تجمعات للحوثيين في مديرية مدغل بالمحافظة.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية
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