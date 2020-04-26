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الرئيس الامريكي يقلل من أهمية المؤتمرات الصحفية بعد جدل حقنة المعقمات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 أبريل 2020

بعد يومين من الجدل الذي أثاره اقتراحه حول حقن الجسم بمواد معقمة لمكافحة فيروس ، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية المؤتمرات الصحفية.

 

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال ترامب: "ما النفع من عقد مؤتمرات صحفية في البيت الأبيض حين يكون كل ما تقوم به وسائل الإعلام الموجهة هو طرح أسئلة عدائية وترفض لاحقا نقل الوقائع بدقة".

 

وأضاف موجها حديثه لوسائل الإعلام دون أن يسمها "يسجلون متابعة قياسية من الجمهور، ولا يحصل الشعب الأمريكي سوى على أخبار كاذبة. الأمر لا يستحق العناء ولا إضاعة الوقت!".

 

تصريحات للرئيس الأمريكي يبدو أنها إشارة وتمهيد لوقف مؤتمراته الصحفية التي تنقلها قنوات تلفزيونية وتستمر أحيانا أكثر من ساعتين، وسط مشادات كلامية تحدث أحيانا بين ترامب والصحفيين.

 

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وكان رئيس الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا بأكثر من 53 ألف وفاة، أثار الخميس استغرابا خلال أحد مؤتمراته الصحفية.

 

والخميس، قال الرئيس الأمريكي خلال الإفادة الصحفية اليومية:"أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟".

 

غير أن ترامب حاول التقليل من شأن تصريحاته تلك، وأكد الجمعة أنه كان يتحدث "بسخرية" عن هذه المسألة.

 

ومساء الجمعة أنهى مؤتمره الصحفي بعد 20 دقيقة ورفض الإجابة على أي سؤال.

 

وفي اليوم التالي، لم يعقد البيت الأبيض أي مؤتمر بعد أن نظم 50 مؤتمرا صحفيا خلال شهرين.

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