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شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مسام يعلن نزع 671 لغما حوثيا في الأسبوع الرابع من أبريل والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2020م، من انتزاع 671 لغمًا؛ منها: 45 لغمًا مضادة للأفراد، و175 لغمًا مضادة للدبابات، و435 ذخيرة غير متفجرة، و16 عبوات ناسفة.
وبحسب المشروع، فقد بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161.909 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
يشار إلى أن المشروع يأتي استمرارًا لجهود المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.
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