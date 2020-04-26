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شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: 129 انتهاكا حوثيا لتمديد وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
قال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات ميليشيا الحوثي لـتمديد وقف إطلاق النار بلغت 129 اختراقاً.
وأكد التحالف أن الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة.
ولفت أنه مستمر في الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.
وأكد التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس الخاصة بقواعد الاشتباك، لكنه أشار إلى أنه يحتفظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح، الخميس، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتاريخ (15 شعبان 1441ه/ 08 أبريل 2020م) بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس الموافق (30 شعبان 1441هـ/ 23 إبريل 2020م)
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