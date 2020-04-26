خبراء: طهران حولت العراق لمركز تجسس وتبدد السلام

الأحد 26 أبريل 2020

اتهم خبراء ومتخصصون في الشأن العراق، إيران بتبديد أحلام العراقيين في العيش بسلام، وبسط نفوذها السياسي والعسكري، والتغلغل في مختلف أجهزة البلاد، والتنكيل بكل من يحاول الوقوف أمام هذا النفوذ.



الخبراء خلال حديثهم وفقا لـ"العين الإخبارية"، شددوا على أن نظام طهران خطط لإسقاط المدن الرئيسية بيد الجماعات الإرهابية، واستغل كورونا للقضاء على المظاهرات التي انطلقت في العراق رفضا لنفوذها.

وقال الصحفي العراقي ثامر الزبيدي: "كنا ننتظر العيش بحرية وسلام لكن إيران بددت كل أحلامنا عبر سيطرتها على كل شيء، وبدأت بتشكيل العديد من المليشيات المسلحة بعد عام ٢٠٠٣، تحت غطاء مقاومة المحتل في وقت إيران أكبر محتل للعراق" .. وفق “العين“.

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وأضاف أن مليشيات إيران نفذت العمليات الإرهابية ضد العراقيين والقوات الأمريكية والتحالف، ودمرت البنية التحتية المتبقية من البلد، وعرقلت جهود إعادة البناء، وحولت العراق لمركز تجسس على المنطقة ومركز قيادة العمليات الإرهابية الإيرانية في الشرق الأوسط".

وتابع الزبيدي أن إيران لم تتوقف عند هذا فحسب بل خططت لإسقاط المدن الرئيسية العراقية بيد التنظيمات الإرهابية من القاعدة وداعش التي تتلقى جميعها الدعم من فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني لزعزعة استقرار المنطقة.

وأشار الزبيدي إلى أن إيران قدمت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، ومساحات واسعة من ديالى وكركوك لتنظيم داعش الإرهابي الذي دمر المدن خلال سيطرة استمرت أكثر من ٣ سنوات، ومهد الطريق لطهران كي تعلن عن تشكيل مليشياتها، وتجند أكثر من ٢٠٠ ألف عراقي.