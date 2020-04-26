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سلطنة عمان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1998.

 

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وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، إن 333 حالات تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، مشيرة إلى 10 حالات وفاة جراء الفيروس.  

 

وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.

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