- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1998.
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، إن 333 حالات تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، مشيرة إلى 10 حالات وفاة جراء الفيروس.
وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.