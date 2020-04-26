شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تستبعد التوصل للقاح ضد كورونا في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن أمله في أن يتم التوصل للقاح ضد فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن، إلا أنه استبعد أن يتم التوصل إلى مثل هذا اللقاح خلال العام الجاري.

وقال في تصريح لمحطة "سكاي نيوز" اليوم الأحد إن مثل هذا اللقاح سيكون مفيدا في حال حدوث "موجات متكررة" من تفشي الفيروس.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستفي بما تعهدت به بإجراء مئة ألف فحص لكورونا في اليوم، قال راب إن القدرة الحالية للحكومة هي إجراء 51 ألف فحص في اليوم.