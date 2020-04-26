شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية : الاهتمام بالبحث العلمي ينقذ العالم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دعت جامعة الدول العربية للنهوض بالبحث العلمى والتكنولوجي والابتكار في الدول العربية للوصول بمنظومة البحث العلمي إلى المستوى الذي تساهم فيه مساهمة واضحة في عملية التنمية المستدامة، مؤكده أهمية الاستراتيجة العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار التي تم إطلاقها في مارس 2014 تجسيداً لرؤية عربية موحدة في مجالات البحث العلمي.

وشددت الجامعة العربية، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، على أهمية شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية والتي كانت بمبادرة من مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة وعدد من المراكز البحثية بالدول العربية ووافق عليها القادة العرب في قمة تونس 2019.

وأشارت إلى أن الشرعة هي مدونة إطار أخلاقي يوجه العلم والتكنولوجيا التوجيه الصحيح بعيداً عن الممارسات غير الأخلاقية وأن هذه الأخلاقيات نحن الآن في أمس الحاجة إليها في ظل ظروف التجارب البحثية والسريرية التي تتسابق مختبرات دول العالم لإجرائها أملاً في التوصل إلى عقار أو لقاح ينقذ البشرية من جائحة فايروس كورونا المستجد.

ونوه البيان إلى أن الشعار الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية للإحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام هو "لنبتكر من أجل مستقبل أخضر" وذلك لتشجيع الابتكارات الصديقة للبيئة وللحد من التلوث البيئي والعبث بالطبيعة مما قد ينعكس على الحياة والصحة العامة بشكل أفضل.

ومن جانبها، شددت مدير ادارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت، على اهتمام القادة العرب بالبحث العلمي والإبتكار وزيادة الإنفاق على البحث العلمي، مشيرة إلى القرار الذي أصدرته القمة العربية بسرت بشأن الدفع بجهود البحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية، وقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إستراتيجية للبحث العلمى والتكنولوجي والإبتكار في الدول العربية.