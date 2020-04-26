شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا : المدارس مغلقة حتى العطلة الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الإيطالي في مقابلة صحفية تم نشرها اليوم الأحد بأن مدارس بلاده ستظل مغلقة حتى العطلة الصيفية. وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إن "المدارس مهمة جدا لنا وسنعيد فتحها في سبتمبر".

وتعهد كونتي بالبدء في رسم الخطوط العريضة لإخراج البلاد من حالة الإغلاق الحالية بمجرد انتهاء الإجراءات المعمول بها حاليا في الثالث من مايو. وقال رئيس الوزراء إنه يمكن استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة "استراتيجيا" قريبا، ربما خلال الأسبوع المقبل ، بما في ذلك قطاعي الإنتاج والتصنيع.