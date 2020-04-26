شكرا لقرائتكم خبر عن 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة العمانية 93 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) منها 33 حالةً لعمانيين، و 60 حالةً لغير عمانيين. ويصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 1998 مصاباً، وعدد الوفيات عشرة، فيما تماثل 333 شخصاً للشفاء.

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