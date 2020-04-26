شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صيني: ووهان خالية من أي إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤول في مجال الصحة للصحفيين اليوم الأحد إن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.
وقال مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في إفادة صحفية "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد".3
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