13 اتحاداً يطالبون الأولمبية بعقد جلسة استثنائية لبحث الحسابات الختامية

2020-04-26 | 11:38
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تلقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي، طلباً من 13 اتحاداُ رياضياً لعقد اجتماع استثنائي وبحث الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية.
وقال مصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "13 اتحادا تقدموا بطلب رسمي الى رئيس اللجنة الأولمبية، رعد حمودي، مطالبين بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة تداعيات عدم تسليمهم مقدار الأموال المودعة في حسابات اللجنة وحساباتها الختامية للسنوات الاربع الماضية ، بعد ان طالبوا بها في وقت سابق".
واضاف المصدر أنه "يتوجب على رئيس اللجنة الدعوة لاجتماعين عاديين خلال السنة الواحدة حسب النظام الاساسي، الا ان الرئيس لم يفعل ذلك خلال السنة الماضية، مما دعا الاتحادات المذكورة الى تقديم الطلب لعقد اجتماع استثنائي، وان الطلب تم إرساله الى الاولمبية الدولية لإحاطتها علما بما يجري في الحركة الاولمبية بالعراق".
وأشار المصدر الى ان "الوضع الاولمبي العراقي امام مواجهة جديدة وحراك هو الأكثر دقة وفاعلية منذ 2004".
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