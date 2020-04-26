بالصور.. حملة تعفير مكثفة في الرشاد

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن قيامها بحملة تعفير مكثفة في الرشاد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في قسم المعامل البلدي قامت بحملة تعفير وتعقيم مكثفة ضمن منطقة الرشاد المحلة 772 شرق بغداد".

واضافت ان "الحملة تضمنت ايضاً حملة توعية وتثقيف في كيفية تجنب الاصابة والوقاية من فايروس كورونا وبالتنسيق مع الملاكات الصحية المختصة".

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