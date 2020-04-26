حلبجة تعلن خلوها من اية اصابة بكورونا

اعلنت دائرة صحة حلبجة، الاحد، عن خلو المدينة من فايروس كورونا.
وقال مدير عام صحة حلبجة ازاد مصطفى في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدينة حلبجة خالية الان من فايروس كورونا".
واضافت ان "ذلك جاء بعد شفاء اخر حالتين مصابتين بالفايروس".
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