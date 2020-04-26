دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، اليوم الأحد، إلى تفعيل قطاعي الزراعة والصناعة من أجل تلافي أضرار الأزمة الخاصة بانخفاض أسعار النفط، مؤكداً ضرورة تفادي "أخطاء الماضي".



وأضاف، أن "القطاعين الزراعي والصناعي من أهم ركائز العراق لأنهما يشكلان نسبة 50% لكل منهما في حجم الناتج الاجمالي، الأمر سيوفر تشغيل أيادٍ عاملة للقضاء على البطالة، إضافة لدعم السوق العراقي بمنتج وطني يحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد العشوائي لمنع استنزاف العملة الصعبة". وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من أجل تلافي أضرار الأزمة النفطية العالمية وأزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد، يجب إعادة العمل بالمفاصل المهمة من الاقتصاد العراقي".وأضاف، أن "القطاعين الزراعي والصناعي من أهم ركائز العراق لأنهما يشكلان نسبة 50% لكل منهما في حجم الناتج الاجمالي، الأمر سيوفر تشغيل أيادٍ عاملة للقضاء على البطالة، إضافة لدعم السوق العراقي بمنتج وطني يحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد العشوائي لمنع استنزاف العملة الصعبة". ولفت العطار، إلى "ضرورة تفادي تكرار أخطاء الماضي كما حصل في أزمتي 2008 و 2014 المالية، فقد عادت الأزمة للزيادة بشكل حاد في وقت قصير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير اقتصادي يدعو إلى تفعيل قطاعي الزراعة والصناعة وتفادي 'أخطاء الماضي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.