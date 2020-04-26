صحة النجف تعلن شفاء تسعة مصابين من كورونا

اعلنت دائرة صحة النجف، الاحد، عن شفاء تسعة مصابين من كورونا.
وقال مدير عام الدائرة رضوان الكندي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تسعة مصابين بفايروس كورونا في المحافظة تماثلوا الى الشفاء، بعدما ظهرت نتائج التحاليل المختبرية لهم والتي كانت سالبة".
واضافت ان "هؤلاء غادروا مستشفى الحكيم العام قبل قليل".
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