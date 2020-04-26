مصدر: قوى سياسية طالبت الكاظمي باستحداث منصبين جديدين

كشف مصدر سياسي، الاحد، ان بعض القوى السياسية بدأت تتفاوض مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي دون علم الأخرى، فيما اشار الى ان هذه القوى طالبت الكاظمي باستحداث منصبين جديدين في حكومته.
وقال المصدر ان "قوى سياسية لوحت للكاظمي بأنه لا يمكن أن يمر من باب البرلمان بمثل هذه التشكيلة الحكومية وفرضت شروطها عليه"، مبينا أن "بعضها صارت تتفاوض مع الكاظمي من دون علم الأخرى ضمن تنافس غير خاف على العراقيين بين الكتل السياسية".
واضاف أن "قوى سياسية طالبت الكاظمي بإدخال جهاز المخابرات العراقي، وكذلك منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن التفاوض، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، ومنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والاقتصاد ضمن مساعي خلق مناصب أكثر بالحكومة للسماح بتوزيعها على الكتل السياسية".
وأكد أن "رئيس الوزراء المكلف يواجه صراعا على منصب وزارة الداخلية، ومنصب وزارة الدفاع".
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