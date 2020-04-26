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البرلمان البرازيلي يتلقى طلبات لعزل بولسونارو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

البرلمان البرازيلي يتلقى طلبات لعزل بولسونارو

متابعات_ الخليج 365

تلقى مجلس النواب البرازيلي طلبات لتحريك إجراءات تهدف إلى عزل رئيس البلاد جايير بولسونارو، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.

 

ونقلت الوكالة عن ثلاثة نواب طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أن رئيس مجلس النواب رودريجو مايا، تلقى الطلبات لكنه لم يصدق عليها على الفور.

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وأضافت الوكالة أنه تم تقديم طلبين على الأقل بعزل الرئيس للكونجرس الجمعة بعد أن استقال وزير العدل، سيرجيو مورو، متهما بولسونارو بمحاولة التدخل في تحقيقات الشرطة الاتحادية.

 

وقال النواب الذين تقدموا بالطلبات إن مايا يعتقد أن توقيت طرح إجراءات العزل على المدى القصير خاطىء وغير مناسب، حيث لا تزال البلاد تكافح جائحة .

 

وذكرت بلومبرج أن "مايا" لم يرد على طلب من جانبها للتعليق.

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