ارتفاع الإصابات بكورونا على متن المدمرة الأمريكية "يو اس اس كيد" إلى 33

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين طاقم المدمرة " يو إس إس كيد" التابعة للبحرية الأمريكية إلى 33 حالة مؤكدة أمس السبت.



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وكان قد تم اكتشاف إصابة 18 فردا على متن السفينة في اليوم السابق وفقا لمصادر بالبحرية الأمريكية.

يشار إلى أن المدمرة الأمريكية عليها طاقم مكون من 350 فردا، وتنتشر في المحيط الهادئ قبالة ساحل أمريكا الجنوبية، حيث تعمل حاليا ضمن المهام الأمريكية لمكافحة أنشطة المخدرات.

وتعتبر السفينة الحربية الأمريكية الثانية التي تعلن عن تفشي المرض بها، بعد تسجيل 850 إصابة بين أفراد حاملة الطائرات" يو إس إس ثيودور روزفلت" البالغ عدد أفراد طاقمها 5 آلاف فرد.