«الصحة العالمية» تحذّر من إصدار «جوازات حصانة» من الوباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنه «لا دليل» حالياً على أن المتعافين من مرض كورونا (كوفيد 19) ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بالفيروس. وحذّرت المنظمة من إصدار «جوازات حصانة» أو «شهادات أمان من المخاطر» لمن أصيبوا وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.



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وكان مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، قال في وقت سابق إنه من غير المؤكد أن وجود أجسام مضادة في الدم سيعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

في الأثناء، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المجتمع الدولي للتركيز على مكافحة تفشي كورونا، بدلاً من مسألة تعليق الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مشاركته في برنامج «اللعبة الكبرى»،حسبما ذكرت قناة«روسيا اليوم». وقال: إنه «يجب التركيز بالدرجة الأولى على التدابير اللازمة لتطوير اللقاحات، إلى جانب التدابير الاحترازية وإجراءات العزل الذاتي والحجر الصحي وما إلى ذلك».