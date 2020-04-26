شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة، والإجمالي وصل إلى 154175.



وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد، السبت، بواقع 2055.

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وأضاف المعهد، الأحد، أن عدد الوفيات زاد بواقع 140 إلى 5640.

وأشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438، وذلك في يوم ثانٍ من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى.

كان وزير الصحة الألماني ينس شبان أعرب عن اعتقاده بأن القواعد الخاصة بالتباعد والنظافة الصحية ستستمر لفترة طويلة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من رفع إجراءات الحجر الصحي التي يتم تنفيذها جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا توجد دولة آمنة من تفشي الفيروس.